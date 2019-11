Ue, Von der Leyen: "Maggioranza forte, può guidare il cambiamento"

"L'Europa si trova in una condizione unica per guidare il cambiamento: sul clima, sulla digitalizzazione e per una visione geo-politica del suo ruolo. Il fatto che oggi siamo in grado di avere un'ampia maggioranza stabile lo considero un voto a favore di un'agenda di cambiamento. Non vedo l'ora di iniziare". Lo dice Ursula von der Leyen durante una conferenza stampa dopo il voto del Parlamento europeo. "Sono molto felice e onorata per la maggioranza schiacciante che è frutto del lavoro di molte persone", ha aggiunto.