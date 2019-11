Bibbiano, denunciata Borgonzoni. Lei: "Non mi faccio intimidire"

Non si fa attendere la replica dei parlamentari che Francesco Monopoli, assistente sociale della val d'Enza oggi agli arresti domiciliari nell'inchiesta sui presunti affidi illeciti e maltrattamenti sui minori, ha denunciato alla Corte europea dei diritti dell'uomo per le loro dichiarazioni sulle vicende giudiziarie di Bibbiano. Le prime a rispondere sono la deputata del M5s Maria Edera Spadoni e Lucia Borgonzoni, candidata leghista alla presidenza della Regione Emilia-Romagna.





"Una medaglia al valore per me", commenta la pentastellata. "Al signor Monopoli- continua Spadoni- ricordo che secondo la

nostra Costituzione, il nostro ordinamento e la stessa Carta dei Diritti dell'uomo ogni persona è libera di esprimere la propria

opinione. E la mia opinione rimane: chi maltratta i bambini deve rimanere in carcere a vita". Se lui "ha altre opinioni non mi importa. Questa è la mia. Nessuno riuscirà a farmi tacere su questo", chiude la 5stelle.



Sulla stessa linea Borgonzoni: "Non ci facciamo intimidire e continueremo la nostra battaglia per la tutela di bambine, bambini e famiglie, per la trasparenza e per riformare un sistema che chiaramente, così com'è, non va".