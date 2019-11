Lombardia, arrivano i soldi per l'Asst Ovest milanese

Tra gli stanziamenti annunciati nei giorni scorsi da parte del Presidente Attilio Fontana e dell’Assessore alla Sanità, Giulio Gallera, con la cifra record di oltre 202 milioni di euro per gli ospedali e gli IRCCS pubblici della Lombardia, ci sono anche le risorse destinate all’Azienda Sociosanitaria Territoriale dell’Ovest Milanese. Si tratta di uno stanziamento pari a € 6.336.421,00 suddivisi, tra i quali troviamo 830mila euro per la sostituzione delle grandi apparecchiature, € 2.700.000 per la riqualificazione dei reparti per la sicurezza antisismica e antincendio, 65 mila euro per l’innovazione tecnologica anche per agevolare l’accessibilità della prenotazione con PagoPA, e € 1.114.128,00 per apparecchiature nuove e altre tipologie di investimenti.



“Ancora una volta – sottolinea la consigliera regionale leghista Silvia Scurati – Regione Lombardia riesce ad investire risorse per la sanità pubblica, finanziando interventi strutturali mirati, puntando alla sostituzione di macchinari e apparecchiature per rendere un servizio migliore non solo ai cittadini ma anche ai medici. Inoltre è anche importante sottolineare come gli investimenti sulle nuove applicazioni come il “Pago-PA” consentiranno ai cittadini di ridurre notevolmente l’attesa nelle fasi della prenotazioni e dei pagamenti delle prestazioni".



"Un tassello importante, - conclude Scurati - quello rappresentato dagli investimenti previsti anche sulla ASST Ovest Milanese, per cercare di dotare i nostri ospedali della tecnologia sempre più all’avanguardia per riuscire pertanto ad incidere con diagnosi sempre più tempestive e precise, riducendo nel contempo i tempi di attesa”.