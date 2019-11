Ex Ilva, slitta l'udienza in Tribunale

Il presidente della sezione per le imprese del Tribunale di Milano, Claudio Marangoni, ha disposto il rinvio al 20 dicembre del ricorso d'urgenza tra i commissari dell'ex Ilva e ArcelorMittal "in funzione della trattativa da svolgersi sulla base delle intese e degli impegni assunti".



Nel procedimento cautelare promosso da Ilva in amministrazione straordinaria, si legge ancora nella nota diffusa al termine dell'udienza dal presidente del Tribunale Roberto Bichi, "oltre ai legali delle parti sono intervenuti in giudizio anche la procura di Milano, Regione Puglia, Comune di Taranto e Codacons. Presenti nell'udienza che si tiene a porte chiuse anche i tre commissari straordinari Franco Ardito, Antonio Lupo e Alessandro Danovi, e Lucia Morselli, presidente del cda e amministratore delegato di ArcelorMittal Italia".