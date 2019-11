Ambiente, da Regione Lombardia 555mila euro per il controllo territorio

“Da Regione Lombardia 555mila euro per rinnovare l'accordo di collaborazione con le Forze dell'ordine per migliorare la vigilanza del territorio lombardo e bresciano e la prevenzione dei reati ambientali. Segno tangibile della Giunta a guida Lega che dimostra una volta di più, con azioni concrete e non con proclami, la propria vicinanza al territorio, e mostra grande sensibilità alle tematiche ambientaliste”. Così il consigliere regionale leghista Francesca Ceruti, membro della Commissione Ambiente e Protezione civile del Pirellone.



Che aggiunge: “Purtroppo ben il 5,7% dei reati ambientali a livello nazionale interessano la Lombardia ed il Bresciano ha il triste primato del secondo posto, a livello regionale, per le infrazioni riguardanti il settore dei rifiuti. In tutto il territorio esiste difatti una forte presenza di discariche abusive, legate ad un business criminale”.



“L’approvazione, oggi, dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, i Nuclei Operativi Ecologici di Brescia e l'Arpa Lombardia fa ben sperare: è un preciso segnale della volontà di Regione Lombardia di tenere alta la guardia su questo tipo di reati, con azioni decise di contrasto a tutti i livelli”, conclude il consigliere leghista.