Omicidio Desirée: la testardaggine dei buonisti che hanno accolto tutti

"Ringraziamo le Forze dell'Ordine che stanno arrestando i responsabili dell'atroce delitto di Desirèe. Ma non possiamo permettere che l'emozione e il dolore, che accompagna il tragico epilogo della vita di giovani donne come Pamela e Desirèe, lasci tutti noi immobili e scevri da responsabilità del vuoto intorno all'età più delicata di ogni uomo e donna. L'adolescenza è stata completamente abbandonata dalla politica". Lo afferma Francesca Puglisi, responsabile Infanzia del Pd.



"I servizi dedicati agli adolescenti e ai giovani adulti - denuncia - sono inesistenti. Un buco nero la salute mentale, nulla dopo i 13 anni. Passi dal pediatra al medico di base, che non vedi mai. Sono sempre di più, tra gli adolescenti, i così detti ritirati sociali che abbandonano la scuola, qualsiasi interesse e si chiudono in camera. I Sert vanno ripensati per le vecchie e nuove dipendenze. Consultori chiusi o esangui per i tagli e tornano a crescere anche le gravidanze precoci. Le famiglie sono abbandonate e non sanno dove sbattere la testa e se non hai il talento del campione a quell'età ti scarica anche la società con cui facevi sport".



"La legge 285 è stata depredata di risorse, ma soprattutto - osserva ancora l'esponente del Pd - è stato abbandonato un pensiero che potesse farla crescere. Neppure l'università ha grandi risorse per fare ricerca su questa fascia d'età. Dobbiamo tracciare nuovi livelli essenziali delle prestazioni per adolescenti e giovani adulti. Serve un pensiero nuovo per progettare politiche adeguate per sostenere ragazze e ragazzi nel passaggio all'età adulta. Il Partito Democratico al Forum di Milano, discuterà in modo aperto anche di questi temi".