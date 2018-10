Preso l'Unabomber americano: odiava Soros

Preso l'Unabomber. L'America tira un sospiro di sollievo dopo che altri pacchi bomba intercettati venerdì avevano aumentato l'allarme in tutto il Paese, a meno di due settimane dalle elezioni di Midterm.



Nel giro di 48 ore l'Fbi ha arrestato quello che per adesso è considerato il principale sospettato, incastrato pare da tracce di Dna lasciate sui pacchi: è un uomo bianco di 56 anni, Cesar Sayoc, nato a New York, dove ha conservato vari legami, ma residente ad Aventura, a qualche decina di chilometri da Miami, Florida, da dove sono stati spediti molti dei pacchi. Negli ultimi documenti si definiva 'manager' ma la sua attività non è nota. Ha alle spalle una storia piena di precedenti penali e arresti, non solo per furto, frode e droga ma anche per una minaccia bomba nel 2002.





Rischia sino a 48 anni di prigione. L'uomo e' stato arrestato grazie a prove legate alle impronte digitali e al Dna. In particolare sono state le impronte trovate sul pacco spedito alla deputata dem Maxine Waters a confermare l'identità dell'arrestato. Il direttore dell'Fbi non esclude che possano esserci altri pacchi bomba sospetti. Per questo ha chiesto cautela, precisando che i pacchi finora trovati non erano finti ma contenevano materiale potenzialmente esplosivo.



Un twitter associato a Cesar Sayoc mostra ripetuti attacchi a George Soros, il primo a ricevere uno di quei pacchi, e apprezzamenti per Trump e i repubblicani. Donald Trump si rammarica che la vicenda dei pacchi bomba sospetti stia distraendo dalle elezioni di Midterm proprio quando, a suo avviso, il Grand old party sta avendo buoni risultati. "I repubblicani stanno facendo così bene nel voto anticipato e nei sondaggi, ed ora accade questa cosa della "'Bomba' e il momento favorevole frena grandemente. Le notizie ora non parlano di politica. Molto spiacevole quello che sta succedendo. Repubblicani, uscite e votate!", ha twittato.