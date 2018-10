Pd, Zingaretti: "Per ripartire ammettere errori e cambiare "

"Dobbiamo archiviare la cultura dell'io e riproporre cultura del noi" e "se vogliamo risalire la china dobbiamo dire a italiani che abbiamo capito e pero' cambiamo". Questa la ricetta proposta dal governatore del Lazio e candidato alla segreteria del Pd, Nicola Zingaretti, a margine del Forum per l'Italia organizzato dal partito a Milano.



Sulla Leopolda organizzata dall'ex premier Matteo Renzi, poi, Zingaretti ha sottolineato: "La cosa piu' importante e' avere un dibattito in cui prevale rispetto e capacita' di ascolto. La missione deve essere salviamo l'Italia. Questi che hanno vinto hanno preso voti con delle promesse e poi fanno l'opposto. L'accento della nostra discussione puo' cambiare". E a chi gli chiedeva se nel Pdnon ci siano troppe liti, il governatore ha risposto: "Forse e' proprio nel momento congressuale che e' positivo che ci siano diverse idee che si confrontano, il problema semmai e' che si continua anche dopo il congresso".



Comunque "il Pd non ha padroni o societa' private che decidono chi fa il ministro", mentre Lega e M5s "stanno tradendo i motivi per cui hanno preso voti, da lotta poverta' a onesta' a vicinanza giovani".