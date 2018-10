Pensioni, per la vecchiaia nessun aumento d'età fino a fine 2022

L'età per accedere alla pensione di vecchiaia sarà a 67 anni tra il 2019 e il 2022. E' quanto emerge dalla bozza del pacchetto pensioni nell'articolo sulla "sospensione incrementi speranza di vita per la pensione di vecchiaia". I requisiti di età (per la pensione di vecchiaia, NdR) - si legge - "non sono adeguati agli incrementi della speranza di vita previsti per il biennio 2021-2022".