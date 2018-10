La Sinistra nostalgica ricicla l'Internazionale

"Il 30 Novembre Bernie Sanders e Yanis Varoufakis lanceranno, da New York, l'appello per una nuova internazionale progressista. Due personalità, benché importanti, non possono cambiare il mondo. L'idea che lanciano sì. La sinistra può ricominciare a riabitare l'immaginario collettivo di milioni di donne e uomini solo se ritrova se stessa. Io andrò a New York. Ma che ci si vada o meno, credo si debba stare da quella parte. Ricominciare da li'". Lo scrive su Facebook il senatore di LeU Francesco Laforgia.