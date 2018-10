Speranza: "Il Governo cerca capri espiatori per il fallimento della manovra"

"Salvini e Di Maio cercano ogni giorno nemici e capri espiatori per coprire il fallimento della legge di bilancio, ma la realtà è che le responsabilità sono tutte loro. Si tratta di una manovra iniqua ed inefficace che non è in grado di far ripartire il Paese". Così rosica il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza a un incontro pubblico di Leu a Venezia. La manovra sarebbe "iniqua" perché non stanzia soldi a pioggia per gli immigrati?