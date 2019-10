Non sei ecologista? Da oggi vai all'Inferno

Va bene essere ecologista, ma quanto emerso dal Sinodo sull'Amazzonia in Vaticano è così tirato per i capelli da far ridere. I Padri sinodali nel documento finale sul Sinodo Panamazzonico chiedono di "definire il peccato ecologico come un'azione o un'omissione contro Dio, contro il prossimo, la comunità e l'ambiente. E' un peccato contro le generazioni future", scrivono al paragrafo 82.



Da qui la proposta di "creare ministeri speciali per la cura della 'casa comune' e la promozione dell'ecologia integrale a livello parrocchiale e in ogni giurisdizione ecclesiastica". Bastasse questo, per salvare il pianeta...La sindrome di Greta continua a mietere vittime.