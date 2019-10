Femminicidio, i grillini chiedono di "cambiare modello culturale"

"Contro il femminicidio è necessaria una presa di coscienza per cambiare modello culturale". A sottolinearlo sono state le senatrici M5s Cinzia Leone e Simona Nocerino, nel corso della tappa milanese del 'da Donna a Donna' tour'."Parlare di quello che succede, promuovere eventi di questo tipo, capaci di aumentare la conoscenza e la consapevolezza degli strumenti a disposizione delle donne vittime di violenza, soprattutto dopo l'approvazione del Codice Rosso, è l'unico modo per evitare che queste tragedie si ripetano", ha spiegato Leone, vicepresidente della Commissione d'inchiesta sul femminicidio.



"Ci troviamo di fronte a un fenomeno che non conosce confini geografici né distinzioni di classe sociale o di età. Riguarda tutte le donne: a Milano, a Napoli o a Venezia. Come rappresentanti delle istituzioni, quindi, abbiamo sentito forte il dovere morale di mettere in campo ogni azione possibile per fermare questa strage" ha detto Nocerino.