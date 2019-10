Siria, Trump annuncia una "dichiarazione importante"

La Casa Bianca ha annunciato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump farà "una dichiarazione importante" domenica mattina alle 9 (le 14 ora italiana), ma non ha fornito ulteriori dettagli. L'annuncio è arrivato subito dopo che Trump ha twittato: "È appena successo qualcosa di molto grande!", riferendosi probabilmente al raid americano in Siria che avrebbe portato, secondo quanto annunciato dai media Usa, alla morte del leader dell'Isis al-Baghdadi.



Gli Stati Uniti offrono da anni un premio di 25 milioni di dollari per informazioni che potrebbero portare ad al-Baghdadi il quale, lo scorso aprile, è apparso in un video. Nel corso degli anni ci sono state molte rivendicazioni sulla morte di al-Baghdadi che però sono sempre state smentite.