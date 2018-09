Salvini nel mirino dell'Onu: "Accoglienza, accoglienza!"

"Qualsiasi disposizione di legge adottata da un paese firmatario della Convenzione di Ginevra del 1951 deve essere conforme agli obblighi e ai principi in essa contenuti, in primo luogo il principio di non respingimento". Lo afferma l'Unhcr ribadendo che invierà "osservazioni tecniche" al governo sul decreto sicurezza e immigrazione "nel rispetto del mandato" conferitole proprio dalla Convenzione.



L'Agenzia dell'Onu per i rifugiati "segue da vicino gli sviluppi" sul provvedimento e "fornirà i propri commenti solo dopo aver ricevuto il decreto nella sua versione definitiva, affinché vengano tenuti in debita considerazione durante la discussione in Parlamento".