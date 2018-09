Conte: "La manovra farà ricredere gli scettici"

"Si è concluso da poco il mio viaggio a New York, la prima volta all'Assemblea dell'Onu, due giorni intensi di lavoro. Adesso si riparte per Roma. Come sapete questi saranno giorni cruciali per mettere a punto e definire la manovra economica che farà ricredere anche i più scettici". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che è da poco partito da New York per fare rientro a Roma.



"Un'immagine che ricorderò sarà quella del tricolore protagonista a Wall Street. All'incontro avuto con la presidente del New York Stock Exchange ho parlato dell'Italia, dell'economia solida e delle grandi potenzialità di sviluppo economico", scrive ancora il premier tracciando un bilancio della sua visita a New York in occasione dell'assemblea generale dell'Onu.