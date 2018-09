Ruba la spesa al supermarket: "Ho difficoltà economiche"

Alla Polizia ha detto di aver rubato della merce (per un valore totale di circa 45 euro) nel centro commerciale di Borgo Venusio, a Matera, perché in difficoltà economica: un 63enne è stato denunciato mercoledì per furto aggravato. L'uomo è stato prima fermato dai dipendenti dell'esercizio commerciale e poi identificato dalla Polizia.