Milano, studentessa cinese scippata dei soldi per l'Università. "Era dell'Est"

Una 21enne cinese è stata derubata in via Manzoni di settemila euro che le servivano per iscriversi all'università. Agli agenti della Volante la giovane ha raccontato di aver subito lo scippo mentre passeggiava con un amico nel Quadrilatero della moda, all'altezza di via Montenapoleone intorno alle 14.



Un uomo, descritto come proveniente dall'est Europa, le ha strappato la borsetta contenente l'ingente somma e si è dileguato dopo pochi metri, entrando nella fermata della metropolitana della linea gialla.