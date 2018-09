Che palle!

E' da tempo che non invio un pensiero al Populista. Ora però, dopo aver sentito Mattarella, o non sentito ciò che avrebbe dovuto dire se fosse davvero IL presidente degli italiani, dopo aver osservato con attenzione la Legge italiana, spesso irrazionale e ingiusta, dopo aver constatato come parte della Magistratura è politicizzata, altro che "super partes", dopo aver visto come gli organi di stampa, quasi tutti, sono schierati contro il Governo e contro il Popolo (ex) sovrano, assieme ai burocrati europei anti italiani, sento il bisogno di scaricare qui, almeno qui, la mia rabbia, il mio grido di uomo avvilito per questo schifo generalizzato. Oh come vorrei che il Popolo italiano si svegliasse da un sonno profondo, da un'ipnosi piddina, e reagisse. Come vorrei che l'Italia dicesse in modo unisono: "BASTA - VOGLIAMO ESSERE PADRONI A CASA NOSTRA". Amici cari, come possiamo fare per non limitarci più a scribacchiare pensieri sui social e trasformare questo DIRITTO ad essere noi stessi, in realtà? Caro Ministro, Capitano o come vuoi tu, Matteo Salvini, non c'è un'altra chance. Andiamo fino in fondo, spread o no, e sfondiamo questo infame tetto che ci hanno imposto per farci del male, per farci soffrire. Tocchiamo il 2,4% e respiriamo! Vogliamo vivere. L'Europa dice no? Allora, cara Europa, affanc....!