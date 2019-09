L’uomo che disse NO agli americani

L’ex presidente della Repubblica francese, Jacques Chirac, è morto stamattina a Parigi. Era nato il 29 novembre 1932 nella capitale, dove ha frequentato l’Institut d’études politiques.

Formatosi all'École nationale d’administration (Ena), Chirac ha successivamente fondato i due principali partiti del centro-destra francese, il Rassemblement pour la République (RPR), nel 1976, e l'Union pour un mouvement populaire (UMP) nel 2002.





Principali incarichi istituzionali sono stati: Primo ministro dal 1974 al 1976 con Valéry Giscard d'Estaing e dal 1986 al 1988 con François Mitterrand e Sindaco di Parigi dal 1977 al 1995, Capo dello Stato dal 1995 al 2007. Da diversi anni Chirac si era ritirato dalla politica e della vita pubblica a causa di gravi condizioni di salute. Nel 2005 era stato infatti vittima di un ictus e, prima di lasciare l’Eliseo, fu costretto a diversi ricoveri in ospedale. Fino alla fine della sua vita ha vissuto con la moglie Bernadette, che lo ha assistito nella loro casa nella capitale francese.





Fra i vari commenti apparsi subito dopo la sua morte spiccano quelli di Hervé Morin, esponente del centrodestra e attuale Presidente della Regione Normandia che, da Ministro della difesa dal 2007 al 2010 (governi Fillon I e II) ha ricordato Chieac come "l’uomo che ha osato dire NO alle menzogne americane" sulla guerra in Irak.





Ricordata anche la sua vicinanza alla Fede cristiana: "Sono uno di quelli che nutrono speranza in una vita dopo la morte" ("Je suis de ceux qui nourrissent un espoir pour après la mort"), rispose ad esempio ad una domanda nel corso di una nota intervista rilasciata alla stampa nazionale nel 1987. Il leader politico francese scontava però l'influenza del laicista e massone nonno paterno, mentre la madre Marie-Louise è stata sempre una fedele cattolica, alla quale dovette un'educazione religiosa e la significativa esperienza degli scouts negli anni 1930. Lo si ricorda anche giovanissimo servire la Santa Messa nella chiesa di Saint-Philippe-du-Roule, al centro di Parigi.



Foto: Di Remibetin - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6723698