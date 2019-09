Dopo Bibbiano parte l'allarme dei pediatri. La leghista Ceruti: "Migliorare le Reti"

E alla fine, dopo Bibbiano il bubbone è scoppiato. In barba alla censura mediatica dei giornali pro dem e nonostante certe farisaiche prese di posizioni, sempre a Sinistra, di taluni politici d'ogni grado, sentitisi parte in causa. L'allarme adesso arriva da una fonte che chiude la bocca a tutti. "I pediatri non sono in grado di segnalare abusi e maltrattamenti sui minori". Il campanello d'allarme è di Paola Miglioranzi, referente e coordinatrice nazionale della Rete dei pediatri contro gli abusi e i maltrattamenti sui minori della Federazione italiana medici pediatri (Fimp), chiamata a parlare oggi nella commissione d'inchiesta su Bibbiano della Regione Emilia-Romagna.



Secondo Miglioranzi, il problema ruota intorno alla formazione professionale, "particolarmente carente in Italia. Molti pediatri non sanno come fare un referto di maltrattamento o abuso, così come una segnalazione". Esiste dunque "un sommerso che deve emergere. Si riscontrano poche segnalazioni, solo un bambino su nove viene riconosciuto". Per migliorare la situazione, sostiene la dirigente Fimp, "è quindi importante implementare, e non solo sulla carta, le reti multiprofessionali attive sul problema". Ad oggi, spiega Miglioranzi, "stiamo predisponendo una mappatura a livello nazionale di tutte le strutture, di qualsiasi tipo, che si occupano di abusi e maltrattamenti".



In poche parole, riassume il presidente della commissione Giuseppe Boschini, "la situazione è tutt'altro che ottimale e per tanti versi preoccupante. Viviamo in un sistema nazionale dove c'è poca formazione, solo un pediatra su quattro svolge l'importante ruolo di sentinella, mentre le reti sono solo a macchia di leopardo", afferma l'esponente dem. Insomma, anche i compagni alla fine devono ammettere ciò che è sotto gli occhi di tutti! Speriamo sia un punto di partenza e non di arrivo.



E la tutela dei minori è sempre al centro dell'attenzione anche al Pirellone, la sede milanese del Consiglio Regionale, grazie alla consigliera leghista Francesca Ceruti, Vicepresidente della Commissione Garante per l'infanzia. Ricordiamo che da subito, dopo i fatti di Bibbiano, la combattiva leghista aveva chiesto di alzare l'attenzione sul chi gestisce chi. E dopo l'incontro di oggi ci ha detto: "Si è riunita anche questa mattina a Palazzo Pirelli la commissione del Garante dei diritti dell'infanzia ed è stato fatto un primo punto della situazione del lavoro svolto dalle sottocommissioni. Si è parlato di eventi dedicati ai minori ma anche di come migliorare la rete dei contatti di tutti quegli enti che hanno ha che fare con i minori".