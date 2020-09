Mes, Bonaccini: "Basta rinvii,come si fa a rinunciarci?"

"Ho il massimo rispetto per le fibrillazioni di tutti, ma come si fa a rinunciare a 36 miliardi di euro aggiuntivi al Recovery Fund? Diciamo tutti che e' dalla sanita' che deve ripartire la ricostruzione: bene, iniziamo a farlo, coi fatti pero'". Cosi' in una intervista al Corriere della Sera il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini chiede "basta ritardi sul Mes". E sulla legge elettorale "preferisco il maggioritario" spiega "ma se c'e' convergenza su un proporzionale con soglia di sbarramento e la possibilita' di scegliere i propri rappresentanti e' comunque un passo avanti".