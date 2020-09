Cancellata la Vigevano-Malpensa. Grimoldi: "Il Governo dichiara guerra alla Lombardia"

"Se avevamo dei fondati dubbi sulla palese ostilità del Governo verso la Lombardia adesso non ne abbiamo più dopo l’annuncio da parte del ministro De Micheli della cancellazione del progetto per la Vigevano-Malpensa, progetto già promosso dal CIPE e già finanziato ma bloccato solo da ritardi ministeriali". Lo dichiara l'on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.



Che aggiunge: "Dalla settimana prossima Alitalia smetterà di volare su Malpensa, senza spostare i voli su Linate, adesso viene cancellata la Vigevano-Malpensa, intanto i Cinque Stelle al Senato vogliono far passare un emendamento per togliere la concessione per il trasporto regionale ferroviario a Ferrovie Nord per spostarla a Ferrovie dello Stato. Questi non sono indizi, sono prove di un’ostilità del Governo giallorosso verso una Regione dove i partiti di maggioranza non prendono voti e non ne prenderanno più. Palazzo Chigi ha dichiarato guerra alla Lombardia".