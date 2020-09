Cina, incidente in miniera carbone. Almeno 16 morti

Almeno 16 minatori sono morti e un altro e' in condizioni critiche in un incidente in una miniera di carbone in Cina, dove un incendio a un nastro trasportatore ha rilasciato pericolosi livelli di monossido di carbonio. Lo scrivono l'agenzia Xinhua e l'emittente Cctv. L'incidente è avvenuto nella miniera statale di carbone di Songzao, vicino alla città di Chongqing nel distretto di Qijiang, nel sud-ovest della Cina. Mentre s'indagano le cause dell'incidente, i medici stanno cercando di salvare la vita del 17mo minatore intossicato.