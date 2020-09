Scuola, la Lega chiede le stabilizzazioni degli insegnanti

Mentre infuriano le polemiche sui banchi monoposto con le ruote, sulle sedie con le ruote (che tanto impazzano sui social, i ragazzi si divertono a fare l'autoscontro), mentre non si trovano i docenti, perché in massa fuggono per paura del contagio, specie dopo la notizia di 80 scuole chiuse (22 a Roma) a causa di 500 contagi, ecco arrivare infine una proposta di buon senso.



"Ho chiesto alle parti sociali di fare fronte comune contro i concorsi annunciati dal ministro Azzolina. Urgente è stabilizzare chi da una vita viene chiamato a fare il supplente; non concorsi con numeri ridicoli in rapporto alle necessità e che non coprirebbero alcuna cattedra in questo anno scolastico". Così su Facebook il senatore Mario Pittoni, responsabile Scuola della Lega e vice presidente della commissione Cultura a palazzo Madama.