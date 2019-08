Ma domenica si rivota in Germania e la destra si prepara!

Domenica prossima si voterà nei Land tedeschi della Sassonia e del Brandeburgo, con una tornata considerata da molti cruciale per il futuro politico nazionale della Germania. Il 27 ottobre sarà la volta della Turingia. Nelle tre regioni appartenenti alla ex Repubblica Democratica Tedesca (Ddr), i sondaggi prevedono un grande successo per il partito sovranista e anti-immigrazione Alternative für Deutschland (AfD), dato con percentuali pari, e in qualche caso superiori, alla coalizione di governo capeggiata dai cristiano-democratici (Cdu) della cancelliera Angela Merkel.

Con queste premesse 35mila "cittadini, attivisti, sindacalisti e politici" (gli organizzatori hanno parlato di oltre 40.000 persone presenti, anche se stranamente la polizia non ha fornito alcuna stima ufficiale) sono scesi in piazza sabato scorso a Dresda, in Sassonia, in difesa (preventiva…) dei valori della “tolleranza”, della “lotta alla discriminazione” e contro il razzismo. Alla manifestazione, che ha avuto grande copertura mediatica ed è stata presentata come “la più grande che la città abbia visto dalla riunificazione della Germania a oggi”, hanno partecipato però molti cittadini provenienti da fuori Dresda, perché nell’ex Ddr comunista la percentuale di consensi all’AfD si aggira ormai, secondo i sondaggi, al 24% (più che raddoppiata rispetto al risultato del 2014, incredibile se ricordiamo che il partito è stato fondato solo nel 2013).

“Solidarietà invece che rifiuto: per una società libera e aperta" è stato il non originalissimo slogan gridato dai manifestanti, che hanno coniato per l'occasione l'hashtag #Unteilbar (“indivisibili”).

In Brandeburgo l’AfD è data nei sondaggi alla pari con i socialdemocratici della Spd, i quali guidano da quasi trent'anni l’esecutivo del land (a partire cioè della riunificazione della Germania, avvenuta nel 1990). La partecipazione dell’AfD ad una o entrambe le coalizioni del governo regionale sembrerebbe doverosa stando ai dati elettorali che si preparano, ma è stata fin d'ora categoricamente respinta da tutti gli altri partiti in lizza, in primo luogo la Cdu. Il leader dell’AfD in Sassonia Nico Köhler ha replicato duramente a questa ennesima discriminazione, parlando ad uno dei tanti incontri elettorali, in questo caso tenuto a Chemnitz il giorno successivo alla manifestazione di Dresda. “Non si dovrebbe escludere nessuno dal dialogo democratico solo perché si ritiene che ciò che pensa sia sbagliato o militi dalla parte considerata sbagliata” ha detto Köhler che, in un post del 21 agosto, aveva già denunciato: “I Verdi e la sinistra continuano a spiegarci che si è in democrazia solo quando vincono loro”. Il leader AfD individua nelle politiche globaliste dell’Onu uno dei motivi all'origine dell’insicurezza e dell'incertezza sul futuro che patiscono i cittadini tedeschi. Non a caso Köhler ha appunto organizzato, domenica scorsa, assieme alla giovane deputata AfD al Bundestag Corinna Miazga, un seguito incontro dal titolo sicuramente provocatorio: “Insicurezza-Onu nel nostro Paese?". L'AfD si presenta in Sassonia con un programma di rilancio delle politiche sociali in favore dei tedeschi e, con la prospettiva della recessione alle porte, il popolo questa volta pare proprio che voglia dargli retta...