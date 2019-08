Crisi, inciucio KO. Di Maio rivendica la vicepresidenza

Colpo di scena in tarda serata di ieri. Il leader del M5S nel blog del Movimento ha scritto che "solo se il voto" su Rousseau, "sarà positivo la proposta di progetto di governo sarà supportata dal MoVimento 5 Stelle". E ha poi fissato i tempi, spiegando che "il voto dovrebbe avvenire entro la prossima settimana". "Gli iscritti - si legge sul post - hanno e avranno sempre l'ultima parola".



Rischia di saltare tutto, riferiscono fonti del Pd, perché Luigi Di Maio è tornato a rivendicare la vicepresidenza del Consiglio. "Di Maio propone, in sostanza, un rimpasto, l'esatto contrario di quello che abbiamo proposto noi. E' inaccettabile".



"Per favore Zingaretti e Gentiloni, dopo tutte le umiliazioni che ci siamo fatti infliggere - twitta Carlo Calenda -. Dopo Conte, dopo Di Maio ora anche Rousseau! Basta non potete consentire la distruzione di ogni residua reputazione del Pd". Nonostante le ultime dichiarazioni, che sparigliano un po' le carte, mercoledì mattina, probabilmente alle 8.30, si aggiornerà, comunque, il tavolo dei capigruppo pentastellati e Dem.