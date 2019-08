Ma siamo sicuri dell'endorsement di Trump?

Ma siamo sicuri che, come scrive oggi Libero, "Giuseppe Conte trovi uno sponsor inaspettato"? "Ieri il presidente americano Donald Trump ha scritto su Twitter un elogio del premier dimissionario", riporta il giornale milanese. Ma noi ne dubitiamo. Perché di solito i social non vengono gestiti direttamente dai politici, Vip, pezzi grossi, addirittura leader mondiali che ovviamente non hanno il tempo materiale per stare sul web, ma da addetti stampa pagati per questo (e non sempre cervelli di prima qualità). Giornalisti che non sempre agiscono consultandosi con il politico al quale danno voce - manca il tempo, ribadiamo - ma che bene o male seguono una certa linea e, spesso e volentieri, qualche cazzata la scrivono. Ma siccome la cazzata fa notizia e genera traffico Internet, il diretto interessato, si chiami Trump o chicchessia, tace perché gli fa comodo.



Perchè il tycoon sembra non conoscerlo nemmeno, il nostro Premier. Visto che nel tweet sbandierato oggi da tutti i media aveva scritto: "Giuseppi Conte ha rappresentato l’Italia con forza al G7. Ama molto il suo Paese e lavora bene con gli Stati Uniti. Un uomo di grande talento che spero rimanga presidente del Consiglio". Giuseppi? Errore di battitura, forse.



Ma sospetto è il fatto che appena prima la stessa mano che aveva regalato un endorsement al Premier uscente aveva fatto la stessa cosa con l'assai impopolare - adesso, vista la storia dell'Amazzonia - leader brasiliano di destra Jair Bolsonaro, bestia nera dei progressisti di tutto il mondo. Chi lavora nel mondo dell'editoria sa benissimo come funziona il meccanismo. L'intestatario del profilo social di solito dice: "Fai i complimenti ai nostri", senza curarsi poi se i "nostri" si chiamino Bolsonaro o Conte, un Conte scopertosi tardivamente grillino (e dunque difficilmente gradito agli States), al punto che lo stesso Zingaretti ha posto un veto ad un Di Maio vicepremier, con la motivazione che "un Premier grillino, in un eventuale governo Pd-M5S, lo avete già: Conte". Insomma, i Conte non tornano...