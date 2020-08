Scuola, i forzisti: "Il Governo ha dormito per mesi"

"La riapertura delle scuole a settembre non è un fulmine che arriva a ciel sereno. Lo si sapeva da mesi. Non era un evento imprevedibile. Anzi. Cosa ha fatto il governo delle quattro sinistre in questi mesi? Evidentemente ha dormito. E oggi a meno di tre settimane dalla riapertura il governo non è in grado di dare certezze. Di più: il caos regna sovrano. Non c'è nulla che funziona. Il governo ha cercato di scaricare tutte le responsabilità su dirigenti scolastici ed enti locali. Un errore gravissimo indotto dall'incompetenza e dall'improvvisazione".



"Ora questa incapacità sta tornando come un boomerang in capo al governo. Di tutto il governo. A cominciare dal Presidente del Consiglio Conte. Perché in questa serie di errori non c'è un solo ministero coinvolto. La salute e la formazione dei nostri figli è troppo importante perché qualcuno possa anche solo pensare di giocare allo scaricabarile. La gestione della riapertura delle scuole è l'esempio più chiaro di come prima il governo delle quattro sinistre va a casa e meglio è per gli italiani". Lo dichiara Marco Marin, deputato di Forza Italia.