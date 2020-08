Coronavirus: negli Stati Uniti oltre 180mila morti

La pandemia di coronavirus ha causato finora oltre 180.000 morti negli Stati Uniti, secondo i dati della Johns Hopkins University. Nelle ultime 24 ore il Covid-19 ha ucciso 931 persone, portando il bilancio dall'inizio dell'epidemia a 180.527 morti nel Paese, il piu' colpito al mondo in valore assoluto. Gli Stati Uniti hanno anche registrato 42.859 nuovi casi in un giorno. In tutto, piu' di 5,8 milioni di persone sono state infettate e piu' di 2,1 milioni sono state dichiarate guarite. Il numero di nuovi casi di Covid-19 negli Stati Uniti e' diminuito nelle ultime settimane ma il Paese è ben lungi dall'essere fuori dall'emergenza, con enormi disparità di diffusione fra i singoli Stati.