"Gli immigrati non portano il covid". Pozzallo, altri quattro migranti positivi

Altri quattro casi di positività al Covid-19 sono stati riscontrati tra i migranti presenti nell'hotspot di Pozzallo, nel Ragusano. Sono state avviate le procedure di sicurezza, anche con l'avvio della quarantena per le persone che sono state in contatto con loro.



Uno smacco per quei buonisti che van ripetendo che gli immigrati non portano il virus. Ora non è che bisogna per forza dare dell'untore all'immigrato che arriva a casa nostra, piuttosto che all'italiano che torna dalle vacanze in un Paese a rischio, ma sarebbe bello che per una volta i radical-chic, di fronte ad una situazione grave quale la pandemia, la smettessero con la difesa a priori e ad oltranza degli stranieri e si limitassero a dire le cose come stanno, che il virus cioè può essere portato - certo non volontariamente - da chi proviene da zone a rischio. E questo vale sia per gli immigrati che per i vacanzieri, italiani o stranieri.