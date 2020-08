Discarica di Casorezzo, è polemica Lega-Cinquestelle

“Leggo con stupore le esternazioni dei Comitati Cittadini Antidiscarica di Busto Garolfo e Casorezzo, che dimenticano evidentemente tutto il lavoro svolto dal sottoscritto per evitare un’altra ferita sul territorio. Infatti, è stato proprio grazie ad un mio emendamento alla “proposta di Atto di indirizzo, in materia di programmazione della gestione dei rifiuti e delle bonifiche”, che è stato inserito un nuovo criterio escludente, ovvero le aree interessate dai corridoi primari della Rete Ecologica Regionale. In tale logica, a Piano approvato, nessuno potrà più realizzare impianti di trattamento e smaltimento finali non solo nelle aree interne ai parchi naturali, riserve naturali, monumenti naturali, siti Rete Natura 2000, ma anche nei corridoi primari della Rete Ecologica Regionale (RER)". Così Riccardo Pase, presidente della Commissione Ambiente al Pirellone, replica alle dichiarazioni dei Comitati cittadini e agli esponenti regionali del Movimento 5 Stelle in merito alla discarica di Casorezzo.



"L’incontro con l’azienda, effettuata insieme al collega e Presidente della IV Commissione Senna, rientra in un ciclo settimanale di visite il cui scopo è proprio quello di capire e comprendere le realtà produttive del nostro territorio. Durante quell’incontro ho avuto inoltre l’opportunità di ribadire la posizione contraria non solo mia, ma dell’intero movimento della Lega, sulla discarica di Casorezzo", prosegue il consigliere regionale lombardo.



"Ricordo, infine, che Regione ha un margine di manovra nell’iter amministrativo assai limitato, essendo la procedura autorizzativa totalmente in capo a Città Metropolitana. Forse i Comitati e il M5S dovrebbero investire il loro tempo nel battagliare contro Città Metropolitana, invece di inventarsi falsi scoop giornalistici”, conclude il politico leghista.