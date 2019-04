Siri, Conte conta d'incontrarlo

"Domani confido di poter vedere Siri: non ho ancora fissato l'incontro ma sicuramente domani sarà il primo giorno utile per poterlo vedere. Datemi il tempo di riorganizzare l'agenda per la fase di rientro". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai giornalisti che, a margine della sua visita alla Città proibita di Pechino, gli chiedevano se al suo ritorno in Italia dalla Cina avesse intenzione di confrontarsi con il sottosegretario leghista, al centro di una vicenda surreale e della quale si è già detto ripetutamente estraneo, per valutare la sua posizione dopo l'indagine a suo carico.