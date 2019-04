Sri Lanka, l'Isis vuota il sacco: "Siamo stati noi!"

Alla faccia dei buonisti internazionali che si arrampicavano sugli specchi per negare che gli attacchi alle chiese cristiane, pardon "degli adoratori della Pasqua", fossero terrorismo islamico, l'Isis ha rivendicato la presenza di tre dei suoi miliziani tra le persone morte venerdì sera in una sparatoria con la polizia nell'est dello Sri Lanka. La polizia era impegnata nei rastrellamenti di terroristi responsabili degli attacchi kamikaze.



In una dichiarazione pubblicata domenica scorsa dall'agenzia di stampa Amaq, sono stati resi noti i nomi di battaglia di Abu Hammad, Abu Sufyan e Abu al-Qaqa. Il Califfato spiega che i tre hanno aperto il fuoco con armi automatiche e "dopo aver esaurito le loro munizioni si sono fatti esplodere con le loro cinture esplosive".



L'Isis afferma anche che i loro miliziani avrebbero ucciso 17 "miscredenti" nell'attacco, cosa che però non risulta vera.