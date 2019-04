Sparatoria a San Diego, Trump: "Il Male deve essere sconfitto"

"Il male deve essere sconfitto": lo ha detto il presidente americano Donald Trump, che ha commentato la sparatoria contro i fedeli di una sinagoga di San Diego, durante un comizio in Wisconsin. I fatti: a sparare è stato un ragazzo di 19 anni, che si ritiene possa essere un suprematista bianco, che ha aperto il fuoco in una sinagoga di San Diego, uccidendo una donna e ferendo altre tre persone.



Il giovane si chiama John Earnest. La polizia lo indaga anche per un incendio appiccato ad una moschea californiana lo scorso mese. La tesi suprematista al momento non è confermata. Il pazzo che ha aperto il fuoco contro i fedeli di una sinagoga di Poway, in California, avrebbe scritto alcune lettere in cui denuncia il suo odio verso gli ebrei e altre persone. Lo scrive Rita Katz, la responsabile del sito specializzato Site che monitora il web e i social media.



Il ragazzo avrebbe scritto di essersi ispirato a Brenton Tarrant, l'uomo che ha fatto una strage in una moschea e in un centro islamico di Cristchurch, in Nuova Zelanda. I radical-chic già si fregano le mani all'idea di strumentalizzare politicamente un episodio che pare invece essere solo ordinaria e criminale follia.