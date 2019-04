Toh, il buonista Lucano si ricandida in Comune

Ma vi pare che potesse lasciare, il sindaco buonista di Riace Mimmo Lucano, sulla cui testa pesa il divieto di dimora per l'inchiesta Xenia sull'immigrazione clandestina? Portato in palmo di mano dalla Sinistra dell'accoglienza, acclamato come un eroe da Crozza, ospite di Fazio nonostante i domiciliari, Lucano, ha svelato Libero, vedrà il proprio nome comparire nella lista "Il cielo sopra Riace", "nella speranza di restare in Consiglio per la quarta legislatura di fila".



"Lucano non può più candidarsi come sindaco, visto che è stato primo cittadino del comune della Locride già per tre mandati consecutivi", scrive il quotidiano milanese. Solo poche settimane fa, Lucano e altre 25 persone sono state rinviate a giudizio.