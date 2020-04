Conte a Bergamo...nella notte. Per evitare i fischi

"Per una volta tanto dovrei riconoscere una certa ‘bravura e astuzia’ al premier Conte: la scelta di presentarsi a Bergamo dopo le 23 e a Brescia alle 2 di notte è stata perfetta per evitare di prendersi insulti e pomodori. Ha evitato la gente, ha evitato il confronto, ha evitato le contestazioni, ha evitato tutti. Si è mosso di notte, in silenzio, come fanno i ladri o chi ha qualcosa da nascondere". Lo dichiara l'on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.



Che aggiunge: "Certo forse avrebbe potuto mettersi anche una maschera sugli occhi, una di quelle maschere fumettistiche nere, per rendersi del tutto irriconoscibile ma anche cosi nessun bergamasco o bresciano lo ha visto e ha potuto urlargli tutto il malcontento per un Governo che li ha abbandonati nel momento della pandemia e adesso in quello della ripartenza.

Un premier che arriva di notte come fosse un ladro. Ecco come siamo ridotti... Comunque chapeau a Conte che ha mostrato a tutti come si fa a non rispondere alla gente dei propri errori. Mi vergogno però dei sindaci di Bergamo e Brescia che non hanno protestato per questo trattamento, facendosi calpestare come zerbini...".