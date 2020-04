Nel bosco in barba al lockdown. Multati cinque albanesi

Cinque albanesi beccati a violare il lockdown a Trequanda in provincia di Siena. A scoprirli, i carabinieri forestali che li hanno sorpresi in un'area boschiva ove forse speravano di passare inosservati. I cinque erano a bordo di un'auto lontani dal comune di residenza senza valida giustificazione e sprovvisti di qualsiasi dispositivo di protezione. Per il guidatore è scattata la prevista sanzione amministrativa da 800 euro.



Ma non solo: multato anche un passeggero, 746 euro; era recidivo poiché già sanzionato in precedenza per lo stesso motivo. Dalle verifiche è poi emerso che il conducente guidava senza aver mai conseguito la patente. Per lui è scattata una multa 5.110 euro e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.