Toti: "Vogliamo più competenze per la Liguria"

Maggiori competenze su dieci materie, a partire dalla portualità, le grandi reti di trasporto, l'ambiente, l'organizzazione territoriale, l'urbanistica. Dopo Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, scende in campo anche la Liguria a chiedere maggiore autonomia al governo: ad annunciarlo con un'intervista al Corriere della Sera, il Presidente della Regione, Giovanni Toti, che spiega così una 'mossa' annunciata ormai agli sgoccioli della legislatura.



"Presenteremo le nostre richieste al governo ancora in carica - spiega il governatore della Liguria - per sederci al tavolo già aperto da Gentiloni e Bressa con Lombardia ed Emilia, che una con il referendum e l'altra seguendo il percorso ex articolo 116 e 117 rivendicano maggiore autonomia" annunciando che si tratta anche di un modo per accellerare i tempi, portando la mozione in consiglio a gennaio.



Alla domanda se oltre all'autonomia la Liguria intende chiedere fondi, Toti ha spiegato: "Per le competenze che rivendichiamo chiediamo risorse che possono essere calcolate secondo i costi standard. Ci sembra equo. E per il mantenimento e l'accrescimento della competitività del sistema portuale ligure, il primo d'Italia, risorsa per il Nord che fa incassare allo Stato in Iva e accise tra i 7 e gli 8 miliardi chiediamo una quota di restituzione fiscale: ne parleremo, ma un miliardo, un miliardo e mezzo potrebbe essere una cifra congrua".



Riguardo all'ipotesi referendum, Toti ha poi aggiunto: "Non escludiamo affatto di ricorrervi se il governo, questo e il prossimo, non ci daranno le risposte che vogliamo. Ma con questi tempi elettorali difficilmente si riuscirebbe a svolgerlo entro il 2018, quindi cerchiamo di ottenere gli stessi risultati trattando. Se troveremo le porte chiuse, sceglieremo l'altra strada".



"Il Paese ha un disperato bisogno di riforme, di una rivoluzione copernicana che dia maggiori poteri ed autonomia a regioni ed enti locali assieme ad un governo più forte, con elezioni dirette del premier o del capo dello Stato - ha spiegato ancora Toti - ed è improrogabile una riforma profonda dei partiti, incapaci di aggregarsi secondo regole che consentano quella semplificazione auspicata da anni e in grado di garantire governabilità al sistema". E sempre sulle politiche ha concluso: "Io non mi metto in gioco, ci sono già formazioni con leader di riferimento. Mi sono preso un impegno con i miei elettori liguri e lo porterò a termine".