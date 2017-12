Il costo esorbitante per vivere nelle grandi città italiane

Vivere nelle grandi città costa alle famiglie quasi 500€ al mese in più, secondo i dati dell'Annuario dell'Istat. Famiglie italiane che in un caso su tre sono composte da una sola persona, mentre il numero medio dei componenti scende a 2,4.



E in vista del prossimo voto si apprende che c'è meno voglia di politica: il 24% non si informa e il 32% non ne parla mai.



Intanto continua il calo delle nascite, anche se torna ad aumentare la speranza di vita, mentre il 2015 vede un calo del numero delle imprese ma un aumento degli occupati. Cala anche il numero delle pensioni, ma la relativa spesa sale. E sul fronte salute resta ancora il divario fra Nord e Sud.