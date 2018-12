Dimessa dal Pronto soccorso, muore una bimba a Padova

Tre medici friulani sono indagati per la morte di una bambina di 10 mesi, Leticia Gyamsi, deceduta il 13 dicembre scorso in ospedale a Padova dopo un ricovero d'urgenza chiesto dall'ospedale di Pordenone.



Stando agli elementi raccolti dalla Procura di Padova, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, i medici friulani avrebbero visitato la bambina in due occasioni nei giorni precedenti il decesso all'ospedale Santa Maria degli Angeli, ma non sarebbero state prese le necessarie misure per affrontare un'emorragia intestinale dovuta a un batterio o a un virus (l'esito completo dell'autopsia fatta dal medico legale Antonello Cirnelli verrà depositata entro due mesi).



Per questo il pubblico ministero Marco Brusegan ha indagato le specialiste Giulia Ventura, di Udine, e Maria Manfrida, di Pordenone, oltre al pediatra di base Sergio Masotti, di Cordenons.