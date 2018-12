Rapina in una boutique di orologi a Pescara

Rapina, ieri, in una boutique di orologi in pieno centro a Pescara. In azione, in un negozio di piazza della Rinascita, quattro persone che hanno raggiunto l'area a bordo di due moto. Il primo malvivente, probabilmente una donna, è entrato nel negozio e, minacciando il personale con un fucile, ha fatto entrare due complici che avevano il volto coperto dai caschi; uno di loro era a sua volta armato di fucile.



Il quarto componente della banda è rimasto all'esterno. L'azione è stata rapidissima. I malviventi, minacciando i presenti - oltre al personale nell'attività c'era un cliente - hanno sfondato con il calcio del fucile una vetrina, tanto che alcuni presenti hanno inizialmente pensato a colpi di arma da fuoco, e si sono impossessati degli orologi presenti nell'espositore. Poi la fuga a bordo delle due moto, successivamente abbandonate e incendiate in via Foscolo.



Da lì, stando al racconto di alcuni testimoni, la banda sarebbe fuggita a bordo di due automobili. In corso di quantificazione il bottino, ma il valore della merce rubata, secondo le prime informazioni, supererebbe i centomila euro. Dopo il primo intervento della squadra Volante e della Polizia Scientifica, delle indagini si sta occupando la squadra Mobile.