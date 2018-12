Sparano un colpo di pistola e rapinano bar a Vasto

Rapina a mano armata la sera di Natale poco prima delle 22 nel bar della stazione di servizio Total Erg in via del Porto a Vasto, Chieti. Due persone a volto coperto e armati con una pistola hanno fatto irruzione nel locale.



Dopo aver sparato un colpo in aria si sono fatti consegnare dalla donna che si trovava dietro il bancone l'incasso, poche centinaia di euro, per darsi poi alla fuga. Sull'episodio indagano i Carabinieri della Compagnia di Vasto. Al vaglio le telecamere esterne del distributore.