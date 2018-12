Torino "blinda" il Capodanno in piazza

La Città di Torino blinda i festeggiamenti di Capodanno con un dettagliato piano di sicurezza, messo a punto in collaborazione con Prefettura e Questura, in grado di garantire la sicurezza di chi saluterà in strada l'arrivo del nuovo anno. Allo spettacolo di magia di piazza San Carlo potranno accedere, attraverso otto varchi controllati, circa 15mila persone. Vietati contenitori in vetro, lattine, spray, compresi quelli al peperoncino, e altri oggetti potenzialmente pericolosi.





Le misure di sicurezza saranno attive dalle 22 della notte di San Silvestro e resteranno in vigore fino all'1.30. Uno dei varchi, in piazza San Giovanni, sarà riservato a turisti alloggiati in alberghi e in possesso di voucher d'ingresso, operatori media accreditati e disabili, ai quali sarà anche dedicata un'area vicina al palco con servizi igienici. Il conteggio delle persone sarà effettuato elettronicamente.