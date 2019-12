Caos rimborsi: è guerra in casa Cinquestelle

Mentre Fioramonti si smarca e dichiara di essere in regola, esplode lo scandalo del caos rimborsi in casa Cinquestelle. Scrive il Messaggero: "Da giorni i 5Stelle si rinfacciano accuse sulle mancate restituzioni di parte dello stipendio, onere che ciascun parlamentare pentastellato si è impegnato ad assolvere per contratto in occasione della candidatura. Il fatto è che in troppi, anche tra i big del Movimento, non risultano in regola con i pagamenti. E Fioramonti è tra questi. «Non restituisce da dicembre 2018 e non sta quindi rispettando gli impegni presi con i cittadini», lo accusa Buffagni".



"L'ex ministro annuncia invece che la sua parte sarà devoluta al Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile di Taranto. Ma il Tecnopolo non ha ancora un conto corrente", precisa il quotidiano romano. E il senatore pentastellato Gianluigi Paragone, un tempo vicino alla Lega, snocciola nomi e cognomi: "C'è gente che dall'inizio dell'anno non ha rendicontato nulla: Acunzo, Aprile, Cappellani, Del Grosso, Dieni, Fioramonti, che lo hanno anche fatto ministro, e poi Frate, Galizia, Grande, Lapia, Romano, Vacca, Vallascas, Giarrusso. Tra chi ha pagato poco c'è la Nesci, che voleva candidarsi in Calabria, e la Ruocco, che punta alla presidenza della Commissione sulle banche".