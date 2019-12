Guerre pentasatellari: Giarrusso fa outing anti Giggetto

"Lorenzo Fioramonti non ha mai fatto l'attivista. Lui, come tanti di quelli saliti sul carro del vincitore per fare carriera, è frutto dell'improvvisazione dell'attuale gruppetto dirigente, che ormai decide tutto in solitaria e sta distruggendo il Movimento": è quanto afferma in una intervista a La Repubblica il senatore M5S Mario Giarrusso, fra i più critici della leadership Di Maio, circa le dimissioni del ministro Fioramonti.



Il problema, secondo Giarrusso, riguarda l'identità M5S perché "non veniamo più riconosciuti come Movimento. Quello votato in massa un anno e mezzo fa non esiste più. Se da opposizione diventi forza di governo devi fare si' un cambio di passo, ma non trasformare il giorno in notte, mentre qui la notte mi pare profonda e buia. La verità è che da rivoluzionari siamo diventati conservatori: volevamo essere la voce del popolo e ci siamo ritrovati con la corte del re Sole che decide per tutti". Secondo Giarrusso, "ci vorrebbe uno scossone da parte degli attivisti. Che pero' sono stati trasformati in fan club della curva sud da chi ha in mano le leve della propaganda, pagata con i fondi dei gruppi parlamentari, e ha abolito la collegialità".