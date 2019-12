La Lombardia investe sui boschi

"La Lombardia è sempre più verde grazie all’attenta e lungimirante politica della sua giunta regionale. In quest’ultimo anno i boschi con certificazione ambientale (ovvero quelli riconosciuti a livello internazionale come gestiti in modo sostenibile) sono praticamente raddoppiati, passando da 38.885 a 70.486 ettari, pari all'11% dei boschi lombardi contro una media nazionale del 9%".



"Tutto questo grazie agli indirizzi politici della giunta, del governatore Attilio Fontana e dell’assessore all’Agricoltura, all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, e alle risorse stanziate, tra cui 18 milioni per incentivare le Politiche forestali e prevenire frane o incendi. Complimenti alla Regione Lombardia per aver mantenuto un’altra promessa fatta ai cittadini lombardi". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda.