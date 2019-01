Blitz di politici sulla Sea Watch. Di Maio: "Sequestro nave e migranti in Olanda"

l blitz dei politici che ieri hanno raggiunto la Sea Watch e sono restati a bordo oltre sei ore per raccogliere le testimonianze dei migranti e documentare la loro situazione, ha dato il via a una staffetta che nell'arco di mezza giornata ha mobilitato l'opposizione. Il 'la' lo hanno dato il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, e i deputati Riccardo Magi di +Europa e Stefania Prestigiacomo di Forza Italia: è stata lei, in possesso di patente nautica, a mettersi alla guida di un gommone; a bordo, gli altri due esponenti politici, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, un legale e un medico. Insieme hanno raggiunto la nave della ong da tre giorni ormeggiata in rada, davanti a Siracusa, con 47 migranti e sono saliti sull'imbarcazione.





"Abbiamo fatto un blitz - annuncia Fratoianni - utilizzando un gommone. Con noi ci sono anche un avvocato e uno psicologo". Alcuni migranti hanno mostrato ai politici i segni delle torture subite in Libia, fatti però dagli scafisti e non, come va raccontando la Sinistra, dalla polizia libica intenzionata ad allontanarli dal Paese.





Pronta la reazione del ministro dell'Interno, Salvini: "Non rispettano le leggi e favoriscono l'immigrazione clandestina". "E' illegale impedire un'ispezione", hanno risposto loro, affermando che questo genere di attività è "prerogativa costituzionale dei parlamentari". "Il governo italiano - ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Non è l'Arena su La7 - è impegnato in queste ore a produrre con le autorità tutte le informazioni con la magistratura affinché si possa sequestrare l'imbarcazione. Siamo anche impegnati a far arrivare in Olanda queste persone. Io non sono per registrare coloro che sbarcano in Italia, se le registra il governo olandese. Se poi la nave non è olandese, il governo ce lo deve dire ma su questo sta avendo un atteggiamento ambiguo".