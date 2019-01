Conte sigla l'accordo Eni-Adnoc

"Oggi ad Abu Dhabi è stato firmato un importante accordo tra Eni e Adnoc, con cui Eni acquisisce la quota del 20% del quarto complesso di raffinazione al mondo, che sarà orientato a una tecnologia low carbon. Si tratta dell'operazione più rilevante mai condotta in Eau da un investitore straniero in campo energetico". Lo ha affermato ieri il premier Giuseppe Conte, in quelle ore ad Abu Dhabi insieme all'ad Claudio Descalzi.