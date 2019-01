Venezuela, Guaidò: "Soldati, non reprimeteci"

"Soldati del Venezuela, non reprimete le proteste pacifiche. Avete una responsabilità chiara in questo momento" Lo ha detto l'autoproclamato presidente venezuelano Juan Guaidò, arringando le folle a una manifestazione dell'opposizione a Caracas. Il presidente dell'Assemblea nazionale ha ammonito che "le forze armate sono state mobilitate per creare paura". "Sappiamo che dovete mantenere l'ordine, ma dovete capire che stiamo rispettando la costituzione", ha aggiunto, avvertendo che l'amnistia sarà concessa a chi si mette dalla parte della costituzione, ma non a chi uccide "innocenti".





"In Venezuela ci sono più di 300 prigionieri politici, cittadini sottoposti a torture e all'ingiusta giustizia del regime, per aver alzato la voce e lottato per una nazione libera, democratica e giusta. Anche per loro ci sarà l'amnistia". Lo ha detto su Twitter il leader dell'opposizione Juan Guaidò, autoproclamatosi presidente ad interim per contestare l'autorità di Nicolas Maduro. Guaidò aveva già assicurato che l'amnistia sarebbe stata offerta allo stesso Maduro e alle forze a lui fedeli se avessero accettato di "mettersi dalla parte della Costituzione per recuperare l'ordine istituzionale".